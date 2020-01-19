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      На саміті у Берліні узгодили документ щодо лівійського конфлікту: що він передбачає

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      У Берліні відбувся саміт щодо лівійського конфлікту / ap.org

      У німецькому Берліні відбувся саміт щодо конфлікту у Лівії, на якому, крім сторін протистояння, були представлені США, Росія, Німеччина, Туреччина, Франція, Єгипет, ОАЕ, Велика Британія та Алжир. Під час саміту було узгоджено фінальний документ, що визначає кроки для врегулювання конфлікту.

      Про узгодження фінального документа повідомляє російське видання "ТАСС" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

      Важливо! Війна у Лівії: кому потрібна країна й вигідний конфлікт

      Згідно з документом, врегулювання лівійського конфлікту пропонується розділити на шість так званих "корзин":

      • припинення вогню;
      • дотримання збройового ембарго;
      • політичний процес;
      • реформа сектору безпеки;
      • економічна реформа;
      • дотримання норм гуманітарного права і прав людини.

      Документ також пропонує усім учасникам берлінського саміту відмовитися від втручання у лівійський конфлікт.

      Що відомо про берлінський саміт?Саміт у німецькій столиці покликаний визначити кроки для врегулювання конфлікту у Лівії. Одним з ключових приводів до нього стали загострення конфлікту, а також серйозні наміри Туреччини ввести у державу свої війська.

      Лівійський конфлікт: коротко

      • Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, відколи скинули диктатора Муаммара Каддафі, що керував країною з 1969 року.
      • Уряд у Триполі, визнаний ООН, намагається захопити генерал Халіфа Хафтар, який вже контролює лівійську нафту та більшість території країни.
      • Туреччина роздумувала про втручання у війну шляхом надсилання туди своїх військ. Проти цього вже категорично виступили США.

      Війна у Лівії: хто з ким і проти кого

      У внутрішньополітичному розрізі лівійський конфлікт точиться довкола визнаного в ООН глави уряду Лівії Фаїза аль-Сараджа та очільника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Фактично, останній створив у державі "третій уряд" – після Президентської ради та уряду Національної згоди.

      Цікаво: Угода з Ердоганом – державна зрада: Лівія вирішила розірвати стосунки з Туреччиною

      Сараджа підтримують Туреччина, яка вводить свої війська, а також багатий арабський Катар, який допоміг скинути режим Муаммара Кадафі. Туреччина, зокрема, постачає зброю Лівії, порушуючи ембарго ООН. Катар заявляє, що Хафтар створює перешкоди для мирного врегулювання у країні.

      Водночас Хафтара, який прагне захопити владу, підтримують Росія, Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія. Російські бойовики ПВК "Вагнера" воюють у складі армії Хафтара, а решта країн відкидають ідею політичного ісламу, прагнучи, щоб країною керувала сильна рука.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Війна у Лівії Лівія Новини Росії Новини політики Новини Туреччини Новини Франції Китай Єгипет Алжир ОАЕ Велика Британія
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