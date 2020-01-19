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      На саммите в Берлине согласовали документ по ливийскому конфликту: что он предусматривает

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      В Берлине состоялся саммит по ливийскому конфликту / ap.org

      В немецком Берлине прошел саммит по конфликту в Ливии, на котором кроме сторон противостояния, были представлены США, Россия, Германия, Турция, Франция, Египет, ОАЭ, Великобритания и Алжир. Во время саммита был согласован финальный документ, определяющий шаги для урегулирования конфликта.

      О согласовании финального документа сообщает российское издание "ТАСС" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

      Важно! Война в Ливии: кому нужна страна и выгоден конфликт

      Согласно документу, урегулирование ливийского конфликта предлагается разделить на шесть так называемых "корзин":

      • прекращение огня;
      • соблюдение оружейного эмбарго;
      • политический процесс;
      • реформа сектора безопасности;
      • экономическая реформа;
      • соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

      Документ также предлагает всем участникам берлинского саммита отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.

      Что известно о берлинском саммите?
      Саммит в немецкой столице призван определить шаги для урегулирования конфликта в Ливии. Одним из ключевых поводов к нему стало обострение конфликта, а также серьезные намерения Турции ввести в страну свои войска.

      Ливийский конфликт: коротко

      • Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, с тех пор как сбросили диктатора Муаммара Каддафи, руководившего страной с 1969 года.
      • Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.
      • Турция размышляла о вмешательстве в войну путем посылки туда своих войск. Против этого уже категорически выступили США.

      Война в Ливии: кто с кем и против кого

      В внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и правительства Национального согласия.

      Интересно: Соглашение с Эрдоганом – государственная измена: Ливия решила разорвать отношения с Турцией

      Сараджа поддерживают Турция, которая вводит свои войска, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии, нарушая эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.

      В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ЧВК "Вагнера" воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь, чтобы страной управляла сильная рука.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Великобритания ОАЭ Алжир Египет Китай Новости Франции Новости Турции Новости России Война в Ливии Ливия Новости политики
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