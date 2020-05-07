Глава МИД Чехии Томаш Петржичек попал в смертельное ДТП: фото

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек вечером 6 мая попал в аварию в Праге. За рулем был водитель такси, который врезался в припаркованное авто и умер.

Сам Томаш Петржичек ехал в такси на пассажирском месте. Об этом пишет чешское издание Blesk со ссылкой на комментарий министра МИД Чехии.

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Водителю, по предварительной информации, стало плохо и он на невысокой скорости врезался в припаркованное авто. Авария произошла на улице, где проживает министр Петржичек.



Авария произошла вблизи дома главы МИД Чехии / Фото blesk.cz

Во время ДТП министр МИД был без охраны, поскольку отказался от нее на тот момент. В своем твиттере он отметил, что, как охраняемое государством лицо, имеет на это законное право.

Водителя пытались реанимировать и в течение получаса проводили соответствующие меры, однако безуспешно. Пока окончательно неизвестно: умер мужчина до того, как врезался в припаркованное авто, или столкновение стало причиной смерти таксиста.



Водителя пытались реанимировать, однако безуспешно / Фото blesk.cz

По информации издания, сам министр находится в норме, от столкновения он не пострадал. Министр отметил, что они с женой займутся похоронной процессией погибшего водителя.

Что известно про Петржичека? Ему 38 лет, политик и политолог, активист Чешской социал-демократической партии. С мая по декабрь 2017 года занимал должность заместителя министра труда и социальных дел. В августе 2018 года он стал заместителем министра иностранных дел.



Также работал в партийной организации Чешской социал-демократической партии как помощник и советник депутата Европарламента, а также городской чиновник в Праге. Он также занимался частной консалтинговой деятельностью, был назначен на органы разных предприятий.



В феврале 2019 года был в Украине и посетил Донбасс. После визита заявил, что Чехия получила больше аргументов для сохранения санкций против России.