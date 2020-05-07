Глава МЗС Чехії Томаш Петржічек потрапив у смертельну ДТП: фото

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек ввечері 6 травня потрапив у аварію в Празі. За кермом був водій таксі, який врізався у припарковане авто і помер.

Сам Томаш Петржічек їхав в таксі на пасажирському місці. Про це пише чеське видання Blesk з посиланням на коментар міністра МЗС Чехії.

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Водієві, за попередньою інформацією, стало зле і він на невисокій швидкості врізався у припарковане авто. Аварія сталася на вулиці, де саме проживає міністр Петржічек.



Аварія сталася поблизу дому глави МЗС Чехії / Фото blesk.cz

Під час ДТП міністр МЗС був без охорони, оскільки відповився від неї на той момент. У своєму твіттері він зазначив, що, як охоронювана державою особа, має на це законне право.

Водія намагалися реанімувати і протягом пів години проводили відповідні заходи, однак безуспішно. Наразі остаточно невідомо: чи помер чоловік до того, як врізався у припарковане авто, чи зіткнення стало причиною смерті таксиста.



Водія намагалися реанімувати, однак безуспішно / Фото blesk.cz

За інформацією видання, сам міністр перебуває у нормі, від зіткнення він не постраждав. Міністр зазначив, що вони з дружиною займуться похоронною процесією загиблого водія.

Що відомо про Петржічека? Йому 38 років, є політиком і політологом, активіст Чеської соціал-демократичної партії. З травня по грудень 2017 року обіймав посаду заступника міністра праці та соціальних справ. У серпні 2018 року він став заступником міністра закордонних справ.



Також працював в партійній організації Чеської соціал-демократичної партії, як помічник і радник депутата Європарламенту, а також міський чиновник у Празі. Він також займався приватною консалтинговою діяльністю, він також був призначений на органи різних підприємств.



У лютому 2019 року був в Україні і відвідав Донбас. Опісля візиту заявив, що Чехія отримала більше аргументів для збереження санкцій проти Росії