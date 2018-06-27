Глава МИД Великобритании прокомментировал украинские реформы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине нельзя сворачивать с пути реформ.

Об этом он сказал во время встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом, передает "Интерфакс-Украина".

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"Украина сегодня в политическом смысле выигрывает битву идей и побеждает на пути реформ и преобразований, с которого нельзя свернуть", – говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Во время разговора стороны коснулись различных тем двустороннего сотрудничества, а также обсудили возможности совместных позиций в переговорах с международными партнерами.

Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Великобритания является главным европейским союзником Украины в борьбе с российской агрессией.