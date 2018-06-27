Глава МЗС Великобританії прокоментував українські реформи

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україні не можна звертати з шляху реформ.

Про це він сказав під час зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом, передає "Інтрефакс-Україна".

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"Україна сьогодні в політичному сенсі виграє битву ідей і перемагає на шляху реформ і перетворень, з якого не можна згорнути", – йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

Під час розмови сторони торкнулися різних тем двостороннього співробітництва, а також обговорили можливості спільних позицій в переговорах з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Великобританія є головним європейським союзником України у боротьбі з російською агресією.