Парубій назвав головного союзника України в Європі

Великобританія є головним європейським союзником України у боротьбі з російською агресією.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє "Голос Америки".

За словами спікера Ради, російська пропаганда докладає дуже багато зусиль, щоб дискредитувати Україну та переконати Європу у недоцільності підтримки Києва.

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"Низка європейських політиків, на жаль, піддалися пропаганді, яку ведуть російські пропагандистські канали зокрема "Раша тудей", які переконують, що в Україні керують праві радикали, що в Україні при влади люди, які не здатні проводити реформи", – констатував Парубій.

На його думку, Великобританія наразі залишається одним з найнадійніших союзників Києва у протидії російській агресивній політиці. Він відзначив, що таку позицію підтримують усі британські парламентські партії.

Факт хімічної атаки на території Сполученого Королівства для них став визначальним. Це у великій мірі змінило їхню зовнішню політику і дуже укріпило їх, і в питанні санкцій щодо Росії, і санкцій проти конкретних олігархів,

– пояснив Парубій.