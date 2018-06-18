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Парубій назвав головного союзника України в Європі

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Андрій Парубій
Андрій Парубій / 24 Канал

Великобританія є головним європейським союзником України у боротьбі з російською агресією.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє "Голос Америки".

За словами спікера Ради, російська пропаганда докладає дуже багато зусиль, щоб дискредитувати Україну та переконати Європу у недоцільності підтримки Києва.

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"Низка європейських політиків, на жаль, піддалися пропаганді, яку ведуть російські пропагандистські канали зокрема "Раша тудей", які переконують, що в Україні керують праві радикали, що в Україні при влади люди, які не здатні проводити реформи", – констатував Парубій.

На його думку, Великобританія наразі залишається одним з найнадійніших союзників Києва у протидії російській агресивній політиці. Він відзначив, що таку позицію підтримують усі британські парламентські партії.

Факт хімічної атаки на території Сполученого Королівства для них став визначальним. Це у великій мірі змінило їхню зовнішню політику і дуже укріпило їх, і в питанні санкцій щодо Росії, і санкцій проти конкретних олігархів,
– пояснив Парубій.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Великобританія
Джерело: 24 Канал
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