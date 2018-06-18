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18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Парубий назвал главного союзника Украины в Европе

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Андрей Парубий
Андрей Парубий / 24 Канал

Великобритания является главным европейским союзником Украины в борьбе с российской агрессией.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает "Голос Америки".

По словам спикера Рады, российская пропаганда прилагает очень много усилий, чтобы дискредитировать Украину и убедить Европу в нецелесообразности поддержки Киева.

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"Ряд европейских политиков, к сожалению, подверглись пропаганде, которую ведут российские пропагандистские каналы, в частности "Раша тудей", которые утверждают, что в Украине руководят правые радикалы, что в Украине у власти люди, которые не способны проводить реформы", – констатировал Парубий.

По его мнению, Великобритания пока остается одним из самых надежных союзников Киева в противодействии российской агрессивной политике. Он отметил, что такую ​​позицию поддерживают все британские парламентские партии.

Факт химической атаки на территории Соединенного Королевства для них стал определяющим. Это в большой степени изменило их внешнюю политику и очень укрепило их, и в вопросе санкций в отношении России, и санкций против конкретных олигархов, 
– объяснил Парубий.

Теги: Великобритания Андрей Парубий Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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