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Глава МИД Великобритании случайно назвал свою жену-китаянку японкой

37 Читати новину українською
Джереми Хант
Джереми Хант / dw.com

Глава МИД Великобритании Джереми Хант случайно назвал свою жену-китаянку Люсию японкой во время своего первого визита в Китай в качестве министра иностранных дел.

Об этом говорится на сайте Daily Mail.

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Он допустил ошибку, пытаясь рассказать о связи своей семьи с Китаем в начале важной встречи.

Моя жена-японка... моя жена китаянка. Ужасно сделать такую ошибку,
– оговорился министр.

Его оговорка вызвала смех у всех присутствующих. Хант сразу же извинился за "ужасную ошибку", рассказав, что накануне разговаривал со своими коллегами на японском языке.

Позже Хант написал слова извинения жене на своей странице в Twitter. "Правило №1: когда разговариваете с коллегами на японском языке о своей китайской жене, ничего не перепутайте! Извинения за долготерпение госпожа Х", – указано в сообщении.

К слову, 29 июля в Великобритании представитель королевской гвардии грубо толкнул в спину туристку, которая перегородила ему дорогу, когда он нес службу возле Виндзорского замка.

Теги: Курьезные новости Великобритания Китай Япония
Источник: 24 канал
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