17:06
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Глава МЗС Великобританії випадково назвав свою дружину-китайку японкою

540 Читать новость на русском
Джеремі Хант
Джеремі Хант / dw.com

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант випадково назвав свою дружину-китайку Люсію японкою під час свого першого візиту в Китай в якості міністра закордонних справ.

Про це йдеться на сайті Daily Mail.

Читайте також: Як Єлизавета II перетворилась в типову модель Instagram: кумедна підбірка

Він допустив помилку, намагаючись розповісти про зв'язки своєї родини з Китаєм на початку важливої зустрічі. 

Моя дружина-японка... моя дружина китайка. Жахливо зробити таку помилку,
– обмовився міністр.

Його обмовка викликала сміх у всіх присутніх. Хант відразу ж вибачився за "жахливу помилку", розповівши, що напередодні розмовляв зі своїми колегами на японській мові.

Пізніше Хант написав слова вибачення дружині на своїй сторінці у Twitter. "Правило № 1: коли розмовляєте з колегами на японській мові про свою китайську дружину, нічого не переплутайте! Вибачення за довготерпіння пані Х", – зазначено у повідомленні.

До слова, 29 липня у Великобританії представник королівської гвардії грубо штовхнув туристку в спину, яка перегородила йому дорогу, коли він ніс службу біля Віндзорського замку.

Теги: Курйозні новини Великобританія Китай Японія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сьогодні, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 14:03 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
 22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну
22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
 10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
 26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
 4 січня 2016 , 00:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук