Глава МЗС Великобританії випадково назвав свою дружину-китайку японкою

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант випадково назвав свою дружину-китайку Люсію японкою під час свого першого візиту в Китай в якості міністра закордонних справ.

Про це йдеться на сайті Daily Mail.

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Він допустив помилку, намагаючись розповісти про зв'язки своєї родини з Китаєм на початку важливої зустрічі.

Моя дружина-японка... моя дружина китайка. Жахливо зробити таку помилку,

– обмовився міністр.

Його обмовка викликала сміх у всіх присутніх. Хант відразу ж вибачився за "жахливу помилку", розповівши, що напередодні розмовляв зі своїми колегами на японській мові.

Пізніше Хант написав слова вибачення дружині на своїй сторінці у Twitter. "Правило № 1: коли розмовляєте з колегами на японській мові про свою китайську дружину, нічого не переплутайте! Вибачення за довготерпіння пані Х", – зазначено у повідомленні.

Rule #1 as a new Foreign Sec: when reflecting in English with the Chinese on a conversation you had with them in Japanese about your Chinese wife, don’t get any of those mixed up! Apologies to the long-suffering Mrs H...! — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 30 липня 2018 р.

До слова, 29 липня у Великобританії представник королівської гвардії грубо штовхнув туристку в спину, яка перегородила йому дорогу, коли він ніс службу біля Віндзорського замку.