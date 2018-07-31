Глава МЗС Великобританії випадково назвав свою дружину-китайку японкою
Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант випадково назвав свою дружину-китайку Люсію японкою під час свого першого візиту в Китай в якості міністра закордонних справ.
Про це йдеться на сайті Daily Mail.
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Він допустив помилку, намагаючись розповісти про зв'язки своєї родини з Китаєм на початку важливої зустрічі.
Моя дружина-японка... моя дружина китайка. Жахливо зробити таку помилку,
– обмовився міністр.
Його обмовка викликала сміх у всіх присутніх. Хант відразу ж вибачився за "жахливу помилку", розповівши, що напередодні розмовляв зі своїми колегами на японській мові.
Пізніше Хант написав слова вибачення дружині на своїй сторінці у Twitter. "Правило № 1: коли розмовляєте з колегами на японській мові про свою китайську дружину, нічого не переплутайте! Вибачення за довготерпіння пані Х", – зазначено у повідомленні.
До слова, 29 липня у Великобританії представник королівської гвардії грубо штовхнув туристку в спину, яка перегородила йому дорогу, коли він ніс службу біля Віндзорського замку.