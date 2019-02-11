Глава Минобороны Великобритании планирует предупредить Россию о наказании за провокации

В своей речи по Brexit в понедельник, 11 февраля, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон собирается предупредить Россию о том, что она должна заплатить за свои провокационные действия.

Отрывки из его будущего выступления приводит агентство Press Association.

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НАТО должно разработать возможности преодолевать те провокации, которые Россия устраивает по отношению к нам. Подобные действия со стороны России должны ей дорого стоить,

– цитирует отрывок речи агентство.

О каких именно действия России в речи не указывается.

Глава Минобороны планирует рассказать также о тесных военные отношения между США и Британией, а также поддержит призыв американского лидера Дональда Трампа к странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону для борьбы с российскими провокациями. Уильямсон планирует заявить, что союзники должны быть готовы к использованию жесткой силы для защиты своих интересов.

"Если просто говорить, и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее чем бумажный тигр", – заявит Уильямсон.