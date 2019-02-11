Глава Міноборони Великобританії планує попередити Росію про покарання за провокації
У своїй промові щодо Brexit у понеділок, 11 лютого, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон збирається попередити Росію про те, що вона повинна заплатити за свої провокаційні дії.
Уривки з його майбутнього виступу наводить агенція Press Association.
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НАТО має розробити можливості долати ті провокації, які Росія влаштовує щодо нас. Подібні дії з боку Росії повинні дорого коштувати,
– цитує уривок промови агенція.
Про які саме дії Росії у промові не зазначається.
Глава Міноборони планує розповісти також про тісні військові взаємини між США та Британією і підтримає заклик американського лідера Дональда Трампа до країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону для боротьби з російськими провокаціями. Вільямсон планує заявити, що союзники повинні бути готові до використання жорсткої сили для захисту своїх інтересів.
"Якщо просто говорити, і не діяти, то є ризик, що наша країна буде сприйматися не небезпечніше ніж паперовий тигр", – заявить Вільямсон.