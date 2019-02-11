06:10
11 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Глава Міноборони Великобританії планує попередити Росію про покарання за провокації

      13
      Гевін Вільямсон
      Гевін Вільямсон / Фото з відкритих джерел

      У своїй промові щодо Brexit у понеділок, 11 лютого, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон збирається попередити Росію про те, що вона повинна заплатити за свої провокаційні дії.

      Уривки з його майбутнього виступу наводить агенція Press Association.

      Читайте також: Отруєння Скрипалів: ЗМІ вийшли на третього підозрюваного росіянина у гучній справі

      НАТО має розробити можливості долати ті провокації, які Росія влаштовує щодо нас. Подібні дії з боку Росії повинні дорого коштувати,
      – цитує уривок промови агенція.

      Про які саме дії Росії у промові не зазначається.

      Глава Міноборони планує розповісти також про тісні військові взаємини між США та Британією і підтримає заклик американського лідера Дональда Трампа до країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону для боротьби з російськими провокаціями. Вільямсон планує заявити, що союзники повинні бути готові до використання жорсткої сили для захисту своїх інтересів.

      "Якщо просто говорити, і не діяти, то є ризик, що наша країна буде сприйматися не небезпечніше ніж паперовий тигр", – заявить Вільямсон.

      blog_ava
      У Києві п'яний водій влаштував ДТП та паралізував рух Русанівським мостом
      сьогодні
      703
      Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Новини США
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      10 лютого , 23:03 Головні новини 10 лютого: Наслідки вигуку поліції "Лягай, бандеро", погрози священикам ПЦУ
      2151
      Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      10 лютого , 23:00 Тотальне блюзнірство: про роль Віталія Захарченка у виставі "Порошенко проти Медведчука"
      Сергій Лещенко 426
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      10 лютого , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 524
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      10 лютого , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 801
      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      10 лютого , 20:01 Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      4489
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук