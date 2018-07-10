Глава НАБУ Артем Сытник сообщил скандальную деталь о Холодницком
Детективы Национального антикоррупционного бюро получают угрозы от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник в эфире радиостанции "Новое время".
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Он сказал, что его детективы в докладных записках сообщают об угрозах и жалобах со стороны САП.
Ко мне на почту постоянно поступают докладные записки о том, что они (подчиненные – 24 канал) постоянно получают угрозы мести и определенной реакции со стороны главного антикоррупционного прокурора (Назара Холодницкого – 24 канал). Угрозы, типа, ну вы же знаете, что такое бумеранг и как оно вернется к вам, и тому подобное. То есть угрозы за те действия, которые были совершены во время расследования, в рамках которого были, собственно, проведены следственные действия. Это сейчас та реальность, с которой мы работаем,
– отметил Сытник.
Глава САП Назар Холодницкий, в свою очередь, обвинил НАБУ в таких же действиях относительно антикоррупционной прокуратуры, однако заявления Сытника не опроверг.
"Да мне такие же докладные записки поступают о том, что выказывают детективы моим прокурорам. О том, что скоро меня выгонят, "мы вас тут всех накажем", "мы вас тут всех нагнем". Я же из этого истерики не делаю", – прокомментировал он.
Видео: Сытник обвинил в угрозах Холодницкого