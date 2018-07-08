Знают ли украинцы, чем важна работа Сытника и Холодницкого: неожиданные результаты

Валютные ограничения в Украине были источником коррупции. 70% украинцев, по информации организации Transparency International, считают, что с этим явлением в нашем государстве борются плохо. Но знают ли украинцы, кто именно борется с коррупцией в Украине?

Артем Сытник и Назар Холодницкий – от этих двоих людей зависит, сможет ли Украина когда-нибудь побороть коррупцию.

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Именно на возглавляемые ими органы – Антикоррупционное бюро и прокуратуру – положена эта важнейшая миссия. И в олигархических государствах, каким является Украина, она невыполнима без широкой поддержки граждан.

Да вот беда: граждане, которые на словах коррупционеров люто ненавидят, даже после трех лет антикоррупционной войны мало знают о новосозданных органах. А их руководителей не отличают друг от друга. Чтобы убедиться в этом, журналисты 24 канала вышли на улицы столицы и спросили каждого встречного. Для этого показали просто фото двоих руководителей антикоррупционных органов.



Артем Сытник и Назар Холодницкий (слева направо)

– Здравствуйте, скажите, пожалуйста, узнаете вы этих мужчин?

– Нет.

– Что-то знакомое, знакомое. Нет, не могу так сразу сказать.

– А кем они могут быть?

– Депутатами Верховной Рады.

– Наверное, какие-то депутаты. В лицо не совсем узнаю, если честно.

– Сказать точно, что я их узнаю, не могу. Один из них похож на Игоря Маркова.

– Знакомо вот это лицо.

– Ой, я знаю. Один из них возглавляет НАБУ.

– Да, это лицо тоже знакомо (указывая на Холодницкого). Но это более узнаваемое (указывая на Сытника).

– А этот вот Назар. Назар Холодницкий.

– А что, уже что-то натворили?

– Нет, не узнаю.

– Знаете, что такое НАБУ и САП?

– Нет.

– Я их вообще не знаю. Честно, мы не смотрим телевидение, новости.

– Скажите, пожалуйста, узнаете вы этих мужчин?

– Это Холодницкий и Сытник.

Из 12 человек только один узнал сразу обоих борцов с коррупцией, еще один – лишь Холодницкого. Так, единицы смогли вообще объяснить, что такое Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Большинство говорят, что новостей не смотрят.

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Чтобы опрос был более объективным, журналисты провели его еще и на сайте 24 канала. Спросили, следят ли украинцы за конфликтом, который разгорелся между Холодницким и Сытником. Произошло это после скандала с жучками, которые в кабинете антикоррупционного прокурора установил глава Бюро, когда заподозрил, что прокурор сливает и тормозит расследование.

В голосовании принял участие 431 человек. 38% украинцев ответили "да", 41% – "нет". Еще 21% вообще не знают ни Сытника, ни Холодницкого.

Опрос также показывает, что лишь меньшая часть украинцев верит, что коррупцию в стране вообще можно преодолеть.

– Против них (Сытника и Холодницкого) борьба ведется против них, а не с коррупцией.

Осталась та нотка Советского Союза, как я люблю это называть, когда все решается с помощью тогда какой-то шоколадки, в наше время – определенной суммы.

– На словах точно борются, а на самом деле я не могу сказать стопроцентно, что точно борются. Мне кажется, если бы не было внешнего воздействия на нашу страну, то вообще бы не было у нас этого термина сейчас.

"Влияние" должно идти изнутри, а не извне. Как это работает, продемонстрировали румыны. В январе прошлого года десятки тысяч людей вышли на улицы, когда власть попыталась протолкнуть законы, смягчающих наказание для коррупционеров. Несмотря на морозы, румыны выходили протестовать с десяток раз. Иногда на центральной площади страны собиралось по 200 тысяч человек. Пока власть не отменила скандальный закон.

"Заинтересовать" украинцев коррупционерами и теми, кто с ними борется, попробовали здесь, в центре Киева в игрушечном парке коррупции. Им показывали золотые батоны и зимбабвийский триллион, а еще посетителям рассказывали о самых скандальных коррупционерах и тех, кто их ловит. За несколько дней здесь побывали 8 тысяч человек.

Понятно, что за четыре послемайданных года украинцы устали не только ожидать "решительной борьбы с коррупцией", но и бороться. Ни один чиновник-коррупционер не сел. А кое-кто даже был реабилитирован. И несмотря на то, что оптимизма у украинцев поубавилось, эксперты убеждены: старой системе так или иначе придется отступить.