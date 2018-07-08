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Чи знають українці, чим важлива робота Ситника і Холодницького: неочікувані результати

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Валютні обмеження в Україні були джерелом корупції. 70% українців за інформацією організації Transparency International вважають, що з цим явищем у нашій державі борються погано. Та чи знають українці, хто саме бореться з корупцією в Україні?

Артем Ситник і Назар Холодницький – від цих двох людей залежить, чи зможе Україна колись побороти корупцію.

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Саме на очолювані ними органи – Антикорупційне бюро і прокуратуру – покладено цю надважливу місію. І в олігархічних державах, якою є Україна, вона нездійсненна без широкої підтримки громадян.

Та от біда: громадяни, які на словах корупціонерів люто ненавидять, навіть після трьох років антикорупційної війни мало знають про новостворені органи. А їх очільників не відрізняють один від одного. Щоб пересвідчитись в цьому, журналісти 24 каналу вийшли на вулиці столиці і запитали просто кожного зустрічного. Для цього показали просто фото двох очільників антикорупційних органів. 


Артем Ситник і Назар Холодницький (зліва направо)

– Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи впізнаете ви цих чоловіків?
– Ні.

– Щось знайоме, знайоме. Ні, не можу так одразу сказати.
– А ким вони можуть бути?
– Депутатами Верховної Ради.

– Напевно, якісь депутати. В обличчя не зовсім впізнаю, якщо чесно.

– Сказати точно, що я їх впізнаю, не можу. Один з них схожий на Маркова Ігоря.

– Знайоме ось це обличчя.
– Ой, я знаю. Один з них очолює НАБУ.
– Так, це обличчя теж знайоме (вказуючи на Холодницького). Але це більш впізнаване (вказуючи на Ситника). 
– А цей от Назар. Назар Холодницький. 
– А що, вже щось накоїли?

– Ні, не впізнаю.
– Знаєте, що таке НАБУ і САП?
– Ні. 

– Я їх взагалі не знаю. Чесно, ми не дивимось телебачення, новини.

– Скажіть, будь ласка, чи впізнаете ви цих чоловіків?
– Це Холодницький і Ситник.

З 12-х людей лише один впізнав одразу обох борців з корупцією, ще один – лише Холодницького. Так, одиниці змогли взагалі пояснити, що таке Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро. Більшість каже, що новин не дивляться.

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Аби опитування було більш об'єктивним, журналісти провели його ще й на сайті 24 каналу. Спитали, чи слідкують українці за конфліктом, який розгорівся між Холодницьким і Ситником. Сталося це після скандалу з жучками, які в кабінеті антикорупційного прокурора встановив голова Бюро, коли запідозрив, що прокурор зливає і гальмує розслідування.

В голосуванні взяла участь 431 людина. 38% українців відповіли "так", 41% – "ні". Ще 21% взагалі не знають ні Ситника, ні Холодницького.

Опитування також показує, що лише менша частина українців вірить, що корупцію в країні взагалі можна подолати.

– Проти них (Ситника і Холодницького) боротьба ведеться, проти них, а не з корупцією.

Залишилась та нотка Радянського Союзу, як я люблю це називати, коли все вирішується за допомогою тоді якоїсь шоколадки, в наш час – певної суми.

– На словах точно борються, а насправді я не можу сказати стовідсотково, що точно борються. Мені здається, якби не було зовнішнього впливу на нашу країну, то взагалі б не було у нас цього терміну зараз.

"Вплив" мав би йти і зсередини, а не лише ззовні. Як це працює, продемонстрували румуни. В січні минулого року десятки тисяч людей вийшли на вулиці, коли влада спробувала проштовхнути закони, що пом'якшували покарання для корупціонерів. Попри морози, румуни виходили протестувати з десяток разів. Часом на центральній площі країни збиралось за 200 тисяч людей. Аж доки влада не скасувала скандальний закон.

"Зацікавити" українців корупціонерами і тими, хто з ними бореться, спробували тут, у центрі Києва у іграшковому парку корупції. Їм показували золоті батони і зімбабвійський трильйон, а ще відвідувачам розповідали про найскандальніших корупціонерів та тих, хто їх ловить. За кілька днів тут побувало 8 тисяч людей.

Зрозуміло, що за чотири післямайданних роки українці втомилися не лише чекати "рішучої боротьби з корупцією", але й боротися. Жоден високопосадовець-корупціонер не сів. А дехто навіть був реалілітований. Та попри те, що оптимізму у українців поменшало, експерти переконані: старій системі таки чи інакше доведеться відступити. 

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП Назар Холодницький Артем Ситник статистика Корупція
Джерело: 24 канал
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