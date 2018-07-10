11:45
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Очільник НАБУ Артем Ситник повідомив скандальну деталь про Холодницького

1034 Читать новость на русском
Артем Ситник
Артем Ситник / skelet-info.org

Детективи Національного антикорупційного бюро отримують погрози від голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це заявив очільник НАБУ Артем Ситник в ефірі радіостанції "Новое время".

Читайте також:  Чи знають українці, чим важлива робота Ситника і Холодницького: неочікувані результати

Він сказав, що його детективи в доповідних записках повідомляють про погрози і скарги з боку САП. 

До мене на пошту постійно надходять доповідні записки про те, що вони (підлеглі – 24 канал) постійно отримують погрози помсти і певної реакції з боку головного антикорупційного прокурора (Назара Холодницького – 24 канал). Погрози, на кшталт, ну ви ж знаєте, що таке бумеранг і як воно повернеться до вас, і тому подібне. Тобто погрози за ті дії, які були здійснені під час розслідування, в рамках якого були, власне, проведені слідчі дії. Це зараз та реальність, з якою ми працюємо,
– зазначив Ситник. 

Голова САП Назар Холодницький, у свою чергу, звинуватив НАБУ у таких самих діях щодо антикорупційної прокуратури, проте заяви Ситника не спростував.

"Та мені такі самі доповідні записки надходять про те, що виказують детективи моїм прокурорам. Про те, що скоро мене виженуть, "ми вас тут всіх покараємо", "ми вас тут всіх нагнемо". Я ж з цього істерики не роблю", – прокоментував він. 

Відео: Ситник звинуватив Холодницького у погрозах 

 

Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП Назар Холодницький Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 4580
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
сьогодні, 11:00 Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Денис Бігус 275
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
735
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах
сьогодні, 10:07 Від Києва до Чернівців: розміри середньої зарплати в регіонах
728
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук