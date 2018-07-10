Очільник НАБУ Артем Ситник повідомив скандальну деталь про Холодницького

Детективи Національного антикорупційного бюро отримують погрози від голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це заявив очільник НАБУ Артем Ситник в ефірі радіостанції "Новое время".

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Він сказав, що його детективи в доповідних записках повідомляють про погрози і скарги з боку САП.

До мене на пошту постійно надходять доповідні записки про те, що вони (підлеглі – 24 канал) постійно отримують погрози помсти і певної реакції з боку головного антикорупційного прокурора (Назара Холодницького – 24 канал). Погрози, на кшталт, ну ви ж знаєте, що таке бумеранг і як воно повернеться до вас, і тому подібне. Тобто погрози за ті дії, які були здійснені під час розслідування, в рамках якого були, власне, проведені слідчі дії. Це зараз та реальність, з якою ми працюємо,

– зазначив Ситник.

Голова САП Назар Холодницький, у свою чергу, звинуватив НАБУ у таких самих діях щодо антикорупційної прокуратури, проте заяви Ситника не спростував.

"Та мені такі самі доповідні записки надходять про те, що виказують детективи моїм прокурорам. Про те, що скоро мене виженуть, "ми вас тут всіх покараємо", "ми вас тут всіх нагнемо". Я ж з цього істерики не роблю", – прокоментував він.

Відео: Ситник звинуватив Холодницького у погрозах