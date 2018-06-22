Глава общественной наблюдательной комиссии Челябинска угрожал матери Кольченко, – правозащитник

Нынешние общественные наблюдательные комиссии в России не способны эффективно защищать права заключенных. Так, член такой комиссии в Челябинской области угрожал матери Александра Кольченко, сообщил российский правозащитник Николай Щур.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: Тюремщикам не удастся его сломать, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках

Дело в том, что состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК – ред.) существенно изменился в 2016 году.

Правозащитник сообщает, что нынешних надзирателей специально отправила туда власть, чтобы представить декорацию якобы участия и контроля общественности в местах лишения свободы.

Сейчас ОНК в России не состоят из людей, которые занимаются контролем или защитой прав человека. Правозащитники из них исключены властью. Поэтому ссылаться на их посещение не надо. И поддаваться на провокации – тоже,

– говорит Щур.

Так, недавно матери пленника Александра Кольченко Ларисе угрожал председатель общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области, где в колонии незаконно удерживают ее сына. Он говорил, что за визиты адвокатов и передачи ее сыну после его освобождения с женщины будут требовать кругленькую сумму.

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Правозащитник добавил, что держать связь с украинскими пленниками, заключенными в России по политическим мотивам, удается через специально нанятых адвокатов.