Голова громадської наглядової комісії в Челябінську погрожував матері Кольченка, – правозахисник

Нинішні громадські наглядові комісії в Росії не здатні ефективно захищати права ув'язнених. Так, член такої комісії у Челябінській області погрожував матері Олександра Кольченка, повідомив російський правозахисник Микола Щур.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для 24 каналу: Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках

Справа в тім, що склад громадської наглядової комісії (ГНК – ред.) істотно змінився в 2016-му році.

Правозахисник повідомляє, що нинішніх наглядачів спеціально відрядила туди влада, щоб представити декорацію нібито участі і контролю громадськості в місцях позбавлення волі.

Зараз ГНК в Росії не складаються з людей, які займаються контролем або захистом прав людини. Правозахисники з них виключені владою. Тому посилатися на їх відвідування не треба. І піддаватись на провокації – теж,

– каже Щур.

Так, нещодавно матері бранця Олександра Кольченка Ларисі погрожував голова громадської наглядової комісії у Челябінській області, де у колонії незаконно утримують її сина. Він говорив, що за візити адвокатів і передачі її сину після його звільнення з жінки вимагатимуть кругленьку суму.

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Правозахисник додав, що тримати зв'язок з українськими бранцями, ув'язненими в Росії за політичними мотивами, вдається через спеціально найнятих адвокатів.