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      Глава Тернопольской ОГА Сопель подал в отставку: известна причина

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      Владимир Зеленский принял отставку Игоря Сопеля / khm.depo.ua

      Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопели в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.

      Игорь Сопель ушел из занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

      К теме: На Тернопольщине эвакуированных из Уханя отгоняли молитвами: видео

      В Зеленского объяснили, что недовольны работой главы Тернопольской ОГА по информированию населения о эпидемиологической безопасности.

      Что известно о протестах на Тернопольщине

      • 18 и 19 февраля, накануне прилета в Украину эвакуированных украинцев из Китая, на Тернопольщине люди устроили протесты. 18 февраля в Микулинцах Тернопольской области около 300 человек приняли участие в митинге. На тот момент представители украинского Минздрава и Госслужбы еще не сообщили, куда разместят эвакуированных из китайского Уханя граждан.
      • В тот же день депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не допустить размещения эвакуированных из Китая людей в области. В своем обращении они отметили, что местные медучреждения "не готовы к оказанию полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", однако эвакуация предусматривала возвращение в Украину только здоровых украинцев, прошедших обследование.
      • Директор санатория "Медоборы", где должны разместить эвакуированных людей, Василий Мартынюк рассказал, что с ним согласовали этот вопрос люди из Минздрава. Сначала директор согласился из-за наличия мест, однако впоследствии из-за давления общества отказался.
      • Местные жители даже устроили молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев.

      Молебен в Тернопольской области против заселения эвакуированных в "Медоборы": видео

      Знайте больше: Зеленский представил нового председателя Тернопольской ОГА: что известно об Игоре Сопеле

      Кто такой Игорь Сопель?

      • Он баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах по 166 избирательному округу от партии "Слуга народа", однако уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.
      • Игорь Сопель живет в Хороле Гусятинского района Тернопольской области. С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельностью, также является председателем хоростковской федерации футбола.
      • В 2010-2015 годах был депутатом Хоростковского горсовета.
      • Сопель – руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
      • За 2018 год Сопель заработал 965 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и получил 44,6 тысяч гривен зарплаты.
      • Как свидетельствует его декларация, он также владеет магазином и киоском в Хороле.
      • Ему – 45, женат, имеет двоих детей.
      • Его жена, Ольга Сопель, – депутат Хоростковской ОТГ, член бюджетной комиссии по вопросам финансов, бюджета, планирования социально-экономического развития и инвестиций. Женщина была доверенным лицом мужа на выборах в парламент.

      Отметим, Игорь Сопель на своей странице в соцсети публиковал фотографии с участниками "Квартала 95" еще до президентства Зеленского и победы "Слуги народа" на парламентских выборах.


      Скриншот с Instagram Игоря Сопеля

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новые Санжары Новости Украины Новости политики Коронавирус 2020 Назначения Зеленского Тернополь
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