Глава Тернопільської ОДА Сопель подав у відставку: відома причина

Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля у зв'язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю.

Ігор Сопеля пішов із займаної посади за власним бажанням. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави. До теми: На Тернопільщині евакуйованих з Уханя відганяли молитвами: відео У Зеленського пояснили, що незадоволені роботою глави Тернопільської ОДА з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки. Новина доповнюється