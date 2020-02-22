15:17
22 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп
      Вєсті.UA
      19:36, 21 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Глава Тернопільської ОДА Сопель подав у відставку: відома причина

      - Читать новость на русском
      Ігор Сопеля / khm.depo.ua

      Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля у зв'язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю.

      Ігор Сопеля пішов із займаної посади за власним бажанням. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

      До теми: На Тернопільщині евакуйованих з Уханя відганяли молитвами: відео

      У Зеленського пояснили, що незадоволені роботою глави Тернопільської ОДА з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки. 

      Новина доповнюється

      22 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус 2020 Тернопіль Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:55 Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегія
      Юрій Семенюк
      сьогодні , 13:30 Нацвідбір на Євробачення-2020: що відомо про фіналістів пісенного конкурсу
      Юлія Турелик
      11 лютого , 15:30 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      сьогодні , 10:32 Втеча Януковича та перемога Майдану: 22 лютого в історії Революції Гідності
      Ірина Буртик
      сьогодні , 10:00 Наступ російських найманців та паніка в Нових Санжарах – підсумки програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук