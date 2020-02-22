Глава Тернопільської ОДА Сопель подав у відставку: відома причина
Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля у зв'язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю.
Ігор Сопеля пішов із займаної посади за власним бажанням. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.
До теми: На Тернопільщині евакуйованих з Уханя відганяли молитвами: відео
У Зеленського пояснили, що незадоволені роботою глави Тернопільської ОДА з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки.
Новина доповнюється
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегіясьогодні , 13:55
-
Нацвідбір на Євробачення-2020: що відомо про фіналістів пісенного конкурсусьогодні , 13:30
-
Пи*дуй на війну, – п'яний чоловік вилаяв поліцейського-ветерана АТО у Нових Санжарах: відеосьогодні , 13:27
Коментарі