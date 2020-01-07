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      Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав поздравил украинцев с праздником Рождества: видео

      13 Читати новину українською
      Блаженнейший Святослав / Скриншот из видео

      Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

      Блаженнейший Святослав рассказал, что Иисус Христос родился раз и навсегда в Вифлееме Иудейском и дал себя запеленать в яслях на сене. На свои руки его приняла Пресвятая Дева Мария Богородица. Ей послужил Святой Иосиф Обручник.

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      Глава УГКЦ заявил, что в празднике Рождества нет такой человеческой печали, которую бы сам Господь Бог, сам Сын Божий бы не пережил. Празднуя Рождество понимаем, что нет такой человеческой жизни, которую бы не стоило прожить. Нет таких обстоятельств в жизни человека, в которых Господь лично бы не присутствовал.

      "Каждый раз, когда мы празднуем Рождество, чувствуем, что мою личную тьму и ночь моего страха, моей растерянности – Господь Бог превращает в светлое событие Рождества", – добавил Блаженнейший Святослав.

      Смотрите видео: Приветствие Блаженнейшего Святослава

      Он вспомнил, что в современных обстоятельствах человечество испытывает большую тревогу. Многие народы сегодня встревоженные: в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, Австралии, Западной и Восточной Европе. Современный человек встревожен и боится. Но эту темную ночь тревоги современного человечества праздник рождения нашего Спасителя превращает в ночь Рождественскую. На волну полную надежды, на свет в завтрашнем дне.

      7 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      2938
      Автор: Северин Трач
      Теги: Рождество Новости Украины Религия Святослав Шевчук УГКЦ
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