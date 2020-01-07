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      Глава УГКЦ Блаженніший Святослав привітав українців зі святом Різдва: відео

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      Блаженніший Святослав / Скріншот із відео

      Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав привітав українців з Різдвом Христовим.

      Блаженніший Святослав розповів, що Ісус Христос народився раз і назавжди у Вифлеємі Юдейськім й дав себе сповити у яслах на сіні. На свої руки його прийняла Пречиста Діва Марія Богородиця. Їй послужив Святий Йосип Обручник.

      Читайте також: Перенесення Різдва: УГКЦ озвучила свою позицію

      Глава УГКЦ заявив, що у святі Різдва немає такої людської журби, яку би сам Господь Бог, сам Син Божий би не пережив. Святкуючи Різдво розуміємо, що немає такого людського життя, яке б не вартувало прожити. Немає таких обставин у житті людини, в яких Господь особисто би не був присутній.

      "Кожного разу, коли ми святкуємо Різдво, відчуваємо, що мою особисту темряву та ніч мого страху, мого розгублення – Господь Бог перетворює на світлу подію Різдва", – додав Блаженніший Святослав.

      Дивіться відео: Привітання Блаженнішого Святослава

      Він пригадав, що в сучасних обставинах людство відчуває велику тривогу. Багато народів сьогодні є затривожені: в Північній та Південній Америці, на Близькому Сході, Австралії, Західній та Східній Європі. Сучасна людина затривожена й боїться. Але цю темну ніч тривоги сучасного людства свято народження нашого Спасителя перетворює на ніч Різдвяну. На хвилю сповнену надії на світло у завтрашньому дні.

      Різдво Христове: щирі картинки-привітання
      сьогодні
      13074
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України УГКЦ Святослав Шевчук Релігія Різдво
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