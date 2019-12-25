Перенесення Різдва: УГКЦ озвучила свою позицію

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав вважає, що треба шукати шляхи переходу усіх українських церков на новий календар святкувань. Проте зміна дати Різдва та інших релігійних свят потягне за собою і зміни державних свят.

Архієпископ Святослав у розмові з "Радіо Свобода" зауважив, що питання святкування Різдва – це не питання дати. Важливішим є сам сенс свята, "переживання Божої присутності між нами".

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На його думку, якщо в Україні вирішать перенести святкування Різдва з 7 січна на 25 грудня, це мають зробити усі церкви одночасно.

Мусимо шукати шляхів переходу на григоріанський календар. Коли будемо це робити, маємо усвідомлювати, що ми мусимо перейти разом, щоб цей перехід, ця зміна календаря не зруйнувала внутрішньої єдності жодної з церков. Не йдеться про зміну дати Різдва, йдеться про зміну цілого календаря,

– наголосив Святослав.

Предстоятель УГКЦ також відзначив, що ймовірна зміна церковного календаря призведе до зміни громадянських і державних свят. Серед них – День захисника України, що відзначається 14 жовтня – в день християнського свята Покрови Богородиці за юліанським календарем. Якщо ж церкви перейдуть на григоріанський чи новоюліанський календар свято Покрови буде 1 жовтня.

УКГЦ належить до спільноти Католицької церкви, але офіційно користується юліанським церковним календарем – так само, як і православні церкви в Україні. Проте частина громад УГКЦ за межами України користується григоріанським календарем як своїм церковним.

Що кажуть про зміну дати Різдва у ПЦУ?Після утворення Православної церкви України виникли дискусії щодо того, чи потрібно Україні святкувати Різдво, як і іншим країнам Європи 25 грудня.



Митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол.



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