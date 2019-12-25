Перенос Рождества: УГКЦ озвучила свою позицию

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав считает, что надо искать пути перехода всех украинских церквей на новый календарь праздников. Однако изменение даты Рождества и других религиозных праздников повлечет за собой и изменения государственных праздников.

Архиепископ Святослав в разговоре с "Радио Свобода" отметил, что вопрос празднования Рождества – это не вопрос даты. Важнен сам смысл праздника, "переживания Божьего присутствия среди нас".

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По его мнению, если в Украине решат перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, это должны сделать все церкви одновременно.

Должны искать пути перехода на григорианский календарь. Когда будем это делать, должны осознавать, что мы должны перейти вместе, чтобы этот переход, это изменение календаря не разрушило внутреннего единства одной из церквей. Речь не идет об изменении даты Рождества, речь идет об изменении целого календаря,

– отметил Святослав.

Предстоятель УГКЦ также отметил, что вероятная смена церковного календаря приведет к изменению гражданских и государственных праздников. Среди них – День защитника Украины, который отмечается 14 октября – в день христианского праздника Покрова Богородицы по юлианскому календарю. Если же церкви перейдут на григорианский или новоюлианский календарь праздник Покрова будет 1 октября.

УГКЦ принадлежит к сообществу Католической церкви, но официально пользуется юлианским церковном календарем – так же, как и православные церкви в Украине. Однако часть общин УГКЦ за пределами Украины пользуется григорианским календарем как своим церковным.

Что говорят об изменении даты Рождества в ПЦУ?

После образования Православной церкви Украины возникли дискуссии о том, нужно ли Украине праздновать Рождество, как и другим странам Европы 25 декабря.



Митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ не прочь изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на данный момент еще нет поддержки со стороны общества. По его словам, это нужно воплощать в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол.



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