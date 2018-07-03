Глава УГКЦ прокомментировал создание единой поместной православной церкви в Украине

Украинская греко-католическая церковь положительно относится к инициативе создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине.

Об этом заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав(Шевчук) во время разговора с Папой Римским Франциском, передает пресс-служба УГКЦ.

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Мы положительно оцениваем усилия по преодолению разделения в украинском православии согласно древней основы salus animarum suprema lex est. Одновременно считаем эти процессы внутренним делом православной стороны и ни в коем случае не вмешиваемся в эти процессы, и не участвуем в их проведении,

– сказал епископ УГКЦ.

Блаженнейший Святослав добавил, что украинская власть не может расценивать ни одну церковь как государственную.

"Светская власть должна обеспечивать необходимые условия для свободного развития всех Церквей в нашем государстве и недопустимо с ее стороны трактовать любую Церковь как государственную", – подчеркнул священнослужитель.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.