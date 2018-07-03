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Глава УГКЦ прокоментував створення єдиної помісної православної церкви в Україні

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Святослав Шевчук прокоментував створення єдиної помісної церкви в Україні
Святослав Шевчук прокоментував створення єдиної помісної церкви в Україні / Фото з відкритих джерел

Українська греко-католицька церква позитивно ставиться до ініціативи створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні.

Про це заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав(Шевчук) під час розмови з Папою Римським Франциском, передає прес-служба УГКЦ.

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Ми позитивно оцінюємо зусилля щодо подолання поділу в українському православ’ї відповідно до древньої засади salus animarum lex suprema est. Одночасно вважаємо ці процеси внутрішньою справою православної сторони і в жодному випадку не втручаємося в ці процеси й не беремо участі в їх проведенні,
– сказав єпископ УГКЦ.

Блаженніший Святослав додав, що українська влада не може розцінювати жодну церкву як державну. 

"Світська влада повинна забезпечувати необхідні умови для вільного розвитку усіх Церков у нашій державі та неприпустимо з її боку трактувати будь-яку Церкву як державну", – наголосив священослужитель.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України релігія Святослав Шевчук Єдина помісна церква УГКЦ
Джерело: 24 канал
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