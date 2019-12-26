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      Глава УГКЦ высказался о возможности признания Римско-католической церковью

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      Святослав Шевчук: УГКЦ не ищет признания Папы Римского / sib-catholic.ru

      Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) рассказал, что Церковь не ищет признания со стороны Римско-католической церкви. Мол, одна из них не является частью другой, а является поместной церковью своего права.

      Об этом предстосятель УГКЦ рассказал в комментарии "Радио Свобода".

      К слову: Перенос Рождества: УГКЦ озвучила свою позицию

      Когда речь идет о патриаршей достоинство, речь идет не о титуле, не о "шапку", говорится о механизмах организации церковной жизни. И вот на той последней встрече, которую мы имели со Святейшим отцом в июле этого года, мы как раз и говорили о механизмах организации нашей церкви,
       рассказал Святослав.

      Резюмируя, он подчеркнул, что Папа Римский Франциск и Римская курия абсолютно готовы помогать главе УГКЦ развивать церковь по всем континентам мира.

      Почему речь зашла о признании УГКЦ? В конце июня 2019 глава УГКЦ Святослав заявлял, что попросит у Папы Римского о патриархате для Украинской греко-католической церкви.

      После этого в июле впервые состоялась встреча Папы Римского с проводом УГКЦ. Одной ключевых тем должно было быть признание Украинской греко-католической церкви.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Религия Папа Римский Святослав Шевчук УГКЦ
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