Глава УГКЦ высказался о возможности признания Римско-католической церковью

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) рассказал, что Церковь не ищет признания со стороны Римско-католической церкви. Мол, одна из них не является частью другой, а является поместной церковью своего права.

Об этом предстосятель УГКЦ рассказал в комментарии " Радио Свобода ".

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Когда речь идет о патриаршей достоинство, речь идет не о титуле, не о "шапку", говорится о механизмах организации церковной жизни. И вот на той последней встрече, которую мы имели со Святейшим отцом в июле этого года, мы как раз и говорили о механизмах организации нашей церкви,

– рассказал Святослав.

Резюмируя, он подчеркнул, что Папа Римский Франциск и Римская курия абсолютно готовы помогать главе УГКЦ развивать церковь по всем континентам мира.