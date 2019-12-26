Глава УГКЦ висловився щодо можливості визнання Римо-католицькою церквою

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) розповів, що Церква не шукає визнання з боку Римо-католицької церкви. Мовляв, одна з них не є частиною іншої, а є помісною церквою свого права.

Про це предстосятель УГКЦ розповів у коментарі "Радіо Свобода".

До слова: Перенесення Різдва: УГКЦ озвучила свою позицію

Коли йдеться про патріаршу гідність, мова йде не про титул, не про "шапку", йдеться про механізми організації церковного життя. І ось на тій останній зустрічі, яку ми мали зі Святішим отцем в липні цього року, ми якраз і говорили про механізми організації нашої церкви,

– розповів Святослав.

Резюмуючи, він наголосив, що Папа Римський Франциск і Римська курія абсолютно готові допомагати главі УГКЦ розвивати церкву на усіх континентах світу.

Чому зайшла мова про визнання УГКЦ?Наприкінці червня 2019 року глава УГКЦ Святослав заявляв, що попросить у Папи Римського про патріархат для Української греко-католицької церкви.



Після цього у липні вперше відбулася зустріч Папи Римського з проводом УГКЦ. Однією ключових тем мало бути визнання Української греко-католицьої церкви.