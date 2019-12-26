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      Глава УГКЦ висловився щодо можливості визнання Римо-католицькою церквою

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      Святослав Шевчук: УГКЦ не шукає визнання Папи Римського / sib-catholic.ru

      Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) розповів, що Церква не шукає визнання з боку Римо-католицької церкви. Мовляв, одна з них не є частиною іншої, а є помісною церквою свого права.

      Про це предстосятель УГКЦ розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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      Коли йдеться про патріаршу гідність, мова йде не про титул, не про "шапку", йдеться про механізми організації церковного життя. І ось на тій останній зустрічі, яку ми мали зі Святішим отцем в липні цього року, ми якраз і говорили про механізми організації нашої церкви,
      – розповів Святослав.

      Резюмуючи, він наголосив, що Папа Римський Франциск і Римська курія абсолютно готові допомагати главі УГКЦ розвивати церкву на усіх континентах світу.

      Чому зайшла мова про визнання УГКЦ?Наприкінці червня 2019 року глава УГКЦ Святослав заявляв, що попросить у Папи Римського про патріархат для Української греко-католицької церкви.

      Після цього у липні вперше відбулася зустріч Папи Римського з проводом УГКЦ. Однією ключових тем мало бути визнання Української греко-католицьої церкви.

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      25 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України УГКЦ Святослав Шевчук Папа Римський Релігія
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