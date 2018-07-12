Глава "Укрпочты" Смелянский подал заявление об увольнении

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский подал заявление об отставке. Он принял решение не продлевать свой контракт с "Укрпочтой".

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Смелянский рассказал, что поставил перед Кабинетом министров условие – если они будут выполнены, он продолжит работу. Он заявил, что готов продлить контракт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

Срок рассмотрения заявления – до 31 августа. До этой даты Смелянский будет продолжать работать. Отмечается, что 2 июля у него закончился контракт.

Отметим, что Игорь Смелянский возглавил "Укрпочту" 20 апреля 2016 года.