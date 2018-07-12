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Глава "Укрпошти" Смілянський подав заяву на звільнення

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Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський подав заяву на звільнення
Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський подав заяву на звільнення / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський подав заяву про відставку. Він прийняв рішення не продовжувати свій контракт з "Укрпоштою".

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій

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Смілянський розповів, що поставив перед Кабінетом міністрів умови - якщо вони будуть виконані, він продовжить роботу. Він заявив, що готовий продовжити контракт, якщо в ньому будуть дотримуватися наступні умови: можливість формування власної команди на ринкових зарплатах, політична незалежність, можливість реалізації шокових реформ, чітка стратегія.

Термін розгляду заяви – до 31 серпня. До цієї дати Смілянський буде продовжувати працювати. Зазначається, що 2 липня у нього закінчився контракт.

Зазначимо, що Ігор Смілянський очолив "Укрпошту" 20 квітня 2016 року.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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