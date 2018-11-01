Глава "Укртрансбезпеки" попал в скандал, показав карту с "российским" Крымом: фото

В среду, 31 октября, председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал карту Европы с Крымом, ,изображенным в составе России. Инцидент случился во время выступления Ноняка на круглом столе Комитета по логистике (European Business Assotiation (ЭВА).

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Карта с "российским" Крымом, которую показал Ноняк (фото: "Украинские Новости") На это событие среагировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он поручил провести служебное расследование по данному факту, сообщила в Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко. Читайте также: Итальянцы присвоили Крым России: впечатляющий фотодоказательство Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование об использовании главой "Укртрансбезпеки" Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом,

– написала пресс-секретарь Омеляна.