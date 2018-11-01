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      Глава "Укртрансбезпеки" попал в скандал, показав карту с "российским" Крымом: фото

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      Глава "Укртрансбезпеки" Ноняк показал карту с "российским" Крымом
      Глава "Укртрансбезпеки" Ноняк показал карту с "российским" Крымом / Ukranews.com

      В среду, 31 октября, председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал карту Европы с Крымом, ,изображенным в составе России. Инцидент случился во время выступления Ноняка на круглом столе Комитета по логистике (European Business Assotiation (ЭВА).

      Об этом сообщают "Украинские Новости".Карта Крим Росія Ноняк Укртрансбезпека
      Карта с "российским" Крымом, которую показал Ноняк (фото: "Украинские Новости")

      На это событие среагировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он поручил провести служебное расследование по данному факту, сообщила в Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко.

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      Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование об использовании главой "Укртрансбезпеки" Михаилом Ноняком карты с "российским" Крымом,
      – написала пресс-секретарь Омеляна.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Омелян Министерство инфраструктуры Скандал Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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