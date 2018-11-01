Голова "Укртрансбезпеки" потрапив у скандал, показавши карту з "російським" Кримом: фото

У середу, 31 жовтня, голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк показав карту Європи Кримом ,зображеним у складі Росії. Інцидент трапився під час виступу Ноняка на круглому столі Комітету з логістики European Business Assotiation (ЕВА).

Про це повідомляють "Українські Новини".

Карта з "російським" Кримом, яку показав Ноняк (фото: "Українські Новини") На цю подію зреагував міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він доручив провести службове розслідування за цим фактом, повідомила у Facebook прес-секретар міністра Марина Томко. Читайте також: Італійці присвоїли Крим Росії: вражаючий фотодоказ Міністр інфраструктури України Володимир Омелян дав доручення розпочати службове розслідування про використання головою "Укртрансбезпеки" Михайлом Ноняком карти з "російським" Кримом,

– написала прес-секретар Омеляна.