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      Голова "Укртрансбезпеки" потрапив у скандал, показавши карту з "російським" Кримом: фото

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      Голова "Укртрансбезпеки" Ноняк показав карту з "російським" Кримом
      Голова "Укртрансбезпеки" Ноняк показав карту з "російським" Кримом / Ukranews.com

      У середу, 31 жовтня, голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк показав карту Європи Кримом ,зображеним у складі Росії. Інцидент трапився під час виступу Ноняка на круглому столі Комітету з логістики European Business Assotiation (ЕВА).

      Про це повідомляють "Українські Новини".

      Карта Крим Росія Ноняк Укртрансбезпека
      Карта з "російським" Кримом, яку показав Ноняк (фото: "Українські Новини")

      На цю подію зреагував міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він доручив провести службове розслідування за цим фактом, повідомила у Facebook прес-секретар міністра Марина Томко.

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      Міністр інфраструктури України Володимир Омелян дав доручення розпочати службове розслідування про використання головою "Укртрансбезпеки" Михайлом Ноняком карти з "російським" Кримом,
      – написала прес-секретар Омеляна.

       

      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Скандал Міністерство інфраструктури Володимир Омелян Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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