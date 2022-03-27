Пасечник говорил, что важнейшей задачей сегодня является завершить войну и "освободить" территории от фашизма. Тогда жители вроде бы сами решат, где быть.

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"Хочу внести некоторое объяснение. Это, безусловно, мое личное, личное мнение. Любых действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время не осуществляется", – сказал оккупант.

Все понятно

Пасечник сказал, что только после того, как Луганщина "обретет свободу", то жители "республики" будут иметь абсолютное право определить свою судьбу. Однако он отметил, что и так все ясно.

Хотя в целом свой выбор мы уже сделали в 2014 году во время российской весны,

– заявил Пасечник.

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