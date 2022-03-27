Ватажок бойовиків Пасічник говорив, що найважливішим завданням на сьогодні є завершити війну та "звільнити" території від фашизму. Тоді мешканці начебто самі вирішать, де бути. Про це пишуть пропагандистські "ЗМІ" окупантів.

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"Хочу внести деяке пояснення. Це, безумовно, моя особиста, приватна думка. Будь-які дії, спрямовані на проведення референдуму на території республіки найближчим часом не здійснюватимуться", – сказав окупант.

Все зрозуміло

Пасічник сказав, що лише після того, як Луганщина "здобуде свободу", то жителі "республіки" матимуть абсолютне право визначити свою долю. Однак він зазначив, що й так все зрозуміло.

Хоча загалом свій вибір ми вже зробили у 2014 році під час російської весни,

– заявив Пасічник.

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