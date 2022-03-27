Главари боевиков боятся за свое будущее, – правозащитник о "референдуме" на Донбассе

Боевики сообщили, что в ближайшее время организуют "референдум". На нем будет якобы рассматриваться вхождение Луганской области в состав России.

Сейчас идет дискуссия между разными группами оккупантов. Об этом в эфире 24 канала сказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

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Оккупанты разделились относительно "референдума"

По его словам, против "референдума" выступил замминистра экономического развития России Сергей Назаров. Мол, нет денег для обновления инфраструктуры городов.

Однако "евразийская группа" пытается объяснить через замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, что если территории присоединят, будет что "продать" на внутриполитическом рынке россиянам, чтобы оправдать свою агрессию.

Главарям боевиков страшно

Правозащитник отметил, что главари пытаются лоббировать свои интересы через российских депутатов.

Они (главари – 24 канал) просто боятся за свое будущее,

– подчеркнул Лисянский.

Руководители незаконных формирований, как пояснил эксперт, понимают, если "республики" будут непризнанными (только Россией, которая сама испытывает экономические проблемы), главарям ничего не достанется.

"Дотации в поддержку этих незаконных вооруженных формирований снизятся очень сильно", – добавил Лисянский.

Правозащитник рассказал о "референдуме", который хотят организовать боевики: смотрите видео