Об этом сообщил в фейсбуке сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец. Подробности происшествия читайте дальше.

Читайте также Барабаны за 890 тысяч в укрытие Киева: чем закончился скандал с закупкой музыкальных инструментов

"Только что перед депутатским корпусом Киевсовета выступал назначенный президентом чиновник от "слуг народа" – глава Днепровской райгосадминистрации с попыткой объяснить абсурдную закупку барабанов в убежища почти за 1 миллион гривен. Объяснить эту смелую идею чиновник так и не смог, отметив лишь, что от закупки барабанов пришлось отказаться. Учитывая, что весь этот скандал добавил чиновникам из РГА немало стресса, фракция УДАР подарила РГА барабан, который, по убеждению главы райгосадминистрации, этот самый стресс очень хорошо снимает", – сообщил Белоцерковец.

После скандала с закупками для укрытий главе Днепровской РГА Павлу Бабию вручили барабан / Фото Дмитрия Белоцерковца

Он также отметил, что у депутатов было к Бабию много вопросов. В частности, о дорогих сковородах и овощерезках, которые также закупали якобы для убежищ.

Эти барабаны были настолько громкими, что как-то на их фоне все забыли об овощерезках за 130 тысяч гривен, а также об электрических сковородках по 720 тысяч гривен за штуку. Что с ними? Их оставили в закупках? Ссылаясь на какие нормативы, РГА решила, что барабаны – это снятие стресса в стране, где постоянно раздаются взрывы? И не планировала ли РГА в придачу к барабанам закупить петарды и салюты, чтобы снимать стресс киевлянам, которые регулярно слышат взрывы от российских обстрелов?

– цитирует вопросы к Бабию Дмитрий Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что Днепровская РГА на средства городского бюджета, выделенные для обустройства убежищ, закупила овощерезки по 130 тысяч гривен и сковородки почти по миллиону гривен. От закупки 300 барабанов для убежищ РГА вынуждена была отказаться из-за большого общественного резонанса.

Также сообщалось, что 9 из 10 глав районных госадминистраций Киева лоббировали представители партии "Слуга народа".