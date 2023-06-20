Про це повідомив у фейсбуці співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитро Білоцерковець. Подробиці події читайте далі.

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"Щойно перед депутатським корпусом Київради виступав призначений президентом чиновник від "слуг народу" – голова Дніпровської райдержадміністрації зі спробою пояснити абсурдну закупівлю барабанів в укриття майже за 1 мільйон гривень. Пояснити цю сміливу ідею чиновник так і не зміг, зазначивши лише, що від закупівлі барабанів довелося відмовитися. Враховуючи, що весь цей скандал додав чиновникам з РДА чимало стресу, фракція УДАР подарувала РДА барабан, який, на переконання голови райдержадміністрації, цей самий стрес дуже добре знімає", – повідомив Білоцерковець.



Після скандалу із закупівлями для укриттів голові Дніпровської РДА Павлу Бабію вручили барабан / Фото Дмитра Білоцерковця

Він також зазначив, що у депутатів було до Бабія багато запитань. Зокрема, про дорогі сковорідки та овочерізки, які також закуповували начебто для укриттів.

Ці барабани були настільки гучними, що якось на їх тлі всі забули про овочерізки за 130 тисяч гривень, а також про електричні сковорідки по 720 тисяч гривень за штуку. З ними що? Їх лишили в закупівлях? Посилаючись на які нормативи, РДА вирішила, що барабани – це зняття стресу в країні, де постійно лунають вибухи? І чи не планувала РДА в додачу до барабанів закупити петарди і салюти, щоб знімати стрес киянам, які регулярно чують вибухи від російських обстрілів?

– цитує запитання до Бабія Дмитро Білоцерковець.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА на кошти міського бюджету, виділені для облаштування укриттів, закупила овочерізки по 130 тисяч гривень та пательні майже по мільйону гривень. Від закупівлі 300 барабанів для укриттів РДА змушена була відмовитися через величезний суспільний резонанс.

Також повідомлялося, що 9 з 10 голів районних держадміністрацій Києва лобіювали представники партії "Слуга народу".