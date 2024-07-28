Как выяснилось, само письмо содержало расистские оскорбления, а в порошке могла быть "спрятана" смертоносная чума.

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Опасное послание

Подозрительное письмо на имя министра внутренних дел Жеральда Дарманена с черным порошком внутри обнаружили 27 июля в сортировочном центре Le Poste. Предварительные тесты на чуму оказались положительными. Сейчас содержимое конверта анализируют в Институте Пастера. Результаты ожидаются вечером 29 июля.

Тем временем полиция начала расследование. Пока только по факту оскорбления публичного лица.

Минздрав Франции напомнил, что чума остается серьезным заболеванием, смертельным в 30 – 100 процентах случаев, однако восприимчивым к антибиотикам.

Напомним, что это не первый инцидент, который случается во Франции на фоне проведения Олимпиады. Так, накануне начала игр местная полиция задержала россиянина по подозрению в организации актов дестабилизации в Париже.