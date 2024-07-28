Як з'ясувалося, сам лист містив расистські образи, а у порошку могла бути "захована" смертоносна чума.

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Небезпечне послання

Підозрілий лист на ім'я міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена із чорним порошком всередині виявили 27 липня в сортувальному центрі Le Poste. Попередні тести на чуму виявилися позитивними. Наразі вміст конверту аналізують в Інституті Пастера. Результати очікуються ввечері 29 липня.

Тим часом поліція розпочала розслідування. Наразі лише за фактом образи публічної особи.

МОЗ Франції нагадав, що чума залишається серйозним захворюванням, смертельним у 30 – 100 відсотках випадків, однак сприйнятливим до антибіотиків.

Нагадаємо, що це не перший інцидент, який трапляється у Франції на тлі проведення Олімпіади. Так, напередодні початку ігор місцева поліція затримала росіянина за підозрою в організації актів дестабілізації у Парижі.