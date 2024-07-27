Перебої у роботі залізничної дороги можуть тривати до кінця вихідних. Попри це, відкриття Олімпіади-2024 у Парижі відбулося успішно.

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Що відомо про диверсії ворога на залізниці у Франції

Французька державна залізнична компанія SNCF повідомила, що диверсанти або пошкодили, або намагалися пошкодити п'ять сигнальних коробок і електричних установок на залізниці між 01:00 і 05:30 у п'ятницю, 26 липня.

Одне місце було в Куртален, на схід від Ле-Мана та в 150 кілометрів на південний захід від Парижа.

SNCF говорила про "масову, широкомасштабну атаку, спрямовану на паралізування" її послуг, включаючи підпал і крадіжку, спрямовану на кабелі, не лише в Куртален, але й у Паньї-сюр-Мозель, селі за межами східного міста Мец і Круазій, а також недалеко від північного міста Аррас.

Ще одна спроба атаки на іншій розв’язці TGV на південний схід від Парижа у Вержіньї була попереджена працівниками SNCF, які якраз проводили технічне обслуговування на місці вранці в п’ятницю.



Диверсії на залізниці у Франції / Фото BBC

Саботаж був чітко скоординованим, і наслідки були миттєвими, в один із найбільш завантажених днів для залізничної системи Франції. Голова SNCF Жан-П'єр Фаранду говорив про "навмисну, прораховану, скоординовану" атаку, яка вимагала значних ремонтних робіт.

Сотні пасажирів, які застрягли, заповнили головні зали на Північному та Монпарнасському вокзалах, двох великих залізничних вузлах Парижа для мандрівників на лініях на північ і захід від столиці.

Пасажири на Північному вокзалі терпляче чекали новин про затримку поїздів не лише у Франції, а й до Лондона, Брюсселя та Амстердама.



Які залізничні сполучення не працювали у Франції після диверсій / Інфографіка BBC

На сусідньому вокзалі Gare de L'Est, який обслуговує схід, представник SNCF сказав, що компанія перенаправила високошвидкісні поїзди TGV на інші, повільніші лінії, що означало б великі затримки та збої, але також підтримувало б рух мережі.

У другій половині дня 26 липня рух поїздів у всіх трьох напрямках повільно відновлювався, але з обмеженим курсом, затримками до двох годин і деякими скасуваннями.

Хто міг стояти за диверсіями на залізниці у Франції

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що наслідки для залізничної мережі були масштабними та серйозними, а розвідувальні служби та сили порядку Франції були залучені, щоб знайти та покарати тих, хто стоїть за цими злочинними діями.

Одне джерело служби безпеки для французьких ЗМІ припустило, що диверсії мали всі ознаки дій крайніх лівих. Однак Атталь відмовився припускати, хто міг стояти за саботажем.

Глава французького уряду закликав громадськість бути обережною, оскільки розслідування тільки починається, хоча він сказав, що той факт, що диверсанти націлилися на високошвидкісну мережу залізниці, вказує на усвідомлення того, де вона вразлива для атак.

Поки що французька влада не прив'язувала Росію до диверсій на залізниці.