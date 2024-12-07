Праздник удался: главную елку Харькова уже в третий раз открыли в метро

Несмотря на постоянные тревоги и российские обстрелы, харьковчане не потеряли веру в чудо. Так, 6 декабря, в день святого Николая, в городском метро уже в третий раз за время полномасштабного вторжения открыли главную елку, которая стоит "этажом" ниже, чем на земле до полномасштабного вторжения.

Дерево, высотой 6 метров, украсили декорациями, которые использовали в прошлом году. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что праздник посетили маленькие харьковчане, которым сейчас очень не хватает праздника.

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Открытие главной елки Харькова в метро

По словам корреспондента, на открытии главной елки города присутствовало большое количество людей – семьи, дети и военные с семьями. Такая новогодняя локация заставляет улыбнуться и является утешением для харьковчан, особенно малышей, которые очень не хватает чуда.

Все новогодние декорации не являются новыми, их использовали все предыдущие годы для отделки города.

Праздник удался. От людей мы слышали радость и надежду. Очень примечательно, что вчера, кроме дня святого Николая, мы еще отмечали день Вооруженных Сил Украины. Двойно поздравляем наших детей и героев,

– отметила Черненко.

Представитель Центрального парка Андрей Кравченко отметил, что елка в метро стоит на том месте, где она стояла всегда выше на земле. Елка имеет высоту 6 метров, все украшения для нее привезли из парка.

Когда мы украшали, к нам подходили военные, которые проходят реабилитацию, и благодарили за то, что они понимают, за что воюют. Это очень важно,

– сказал он.

Харьковчанин Владимир прокомментировал, что его дочь попросила прийти посмотреть на елку, где бы она ни стояла. По его словам, праздник остается праздником несмотря на все, а детям нужно как-то развеяться.