Однако есть обстоятельства, при которых традиция может быть нарушена. Об этом подробнее рассказал глава КГВА Сергей Попко.

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Установят ли главную елку в Киеве в этом году

По словам главы КГВА, много лет на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была, несмотря на войну, обстрелы и отключения света. Попко подчеркнул, что традиции нужно беречь.

Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, на мой взгляд, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме,

– подчеркнул глава КГВА.

В Украине будет сложная зима

Отметим, что в этом году зима также будет сложной. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергетики готовятся к любому развитию событий.

Так, в "Укрэнерго" готовятся к зимним расходам электроэнергии, то есть большей нагрузке на систему. Сейчас компания прорабатывает разные сценарии последствий террористических атак России.