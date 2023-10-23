Однако есть обстоятельства, при которых традиция может быть нарушена. Об этом подробнее рассказал глава КГВА Сергей Попко.
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Установят ли главную елку в Киеве в этом году
По словам главы КГВА, много лет на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была, несмотря на войну, обстрелы и отключения света. Попко подчеркнул, что традиции нужно беречь.
Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, на мой взгляд, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме,
– подчеркнул глава КГВА.
В Украине будет сложная зима
Отметим, что в этом году зима также будет сложной. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергетики готовятся к любому развитию событий.
Так, в "Укрэнерго" готовятся к зимним расходам электроэнергии, то есть большей нагрузке на систему. Сейчас компания прорабатывает разные сценарии последствий террористических атак России.