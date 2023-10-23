Однак є обставини, за яких традицію може бути порушено. Про це детальніше розповів очільник КМВА Сергій Попко.

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Чи встановлять головну ялинку в Києві цього року

За словами глави КМВА, багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була попри війну, обстріли та відключення світла. Попко наголосив, що традиції треба берегти.

Звісно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти. Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити із холодною головою. Тому давайте дочекаємося з чим ми підійдемо до зими,

– підкреслив очільник КМВА.

В Україні буде складна зима

Зауважимо, що цьогоріч зима також буде складною. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що енергетики готуються до будь-якого розвитку подій.

Так, в "Укренерго" готуються до зимових витрат електроенергії, тобто більшого навантаження на систему. Зараз компанія пропрацьовує різні сценарії наслідків терористичних атак Росії.