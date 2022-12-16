Зеленая красавица будет стоять на Софийской площади. Когда состоится официальная церемония открытия, пока неизвестно.

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Все массовые мероприятия будут отменены

В этом году не будет традиционных празднований, концертов и ярмарки. Следует добавить, что главная новогодняя елка Украины будет "без пафоса и иллюминации".

Однако, по словам Кличко, верхушку дерева будет украшать герб, а вокруг него будут обустроены места, где люди смогут подзарядить свои телефоны. Более того, на нынешнюю "новогоднюю красавицу" государство не выделяло ни копейки из бюджета – все оплатили бизнес и меценаты.

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Главное праздничное дерево страны будет, как обычно, стоять на Софийской площади. Украсят его украшениями, которые использовали в прошлые годы – это около 1000 игрушек, в частности, шарики синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей.

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