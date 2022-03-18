Главная причина – показать, что в Украине нет безопасных мест, – Денисенко об обстреле Львова

В Министерстве внутренних дел прокомментировали обстрелы 18 марта россиянами Львова. Там подчеркнули, что враг делает это, чтобы показать, что в Украине нет безопасных мест.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в национальном эфире прокомментировал утренний обстрел россиянами Львова, сообщает 24 канал.

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МВД об обстреле Львова

Главная причина обстрелов – показать, что нет в Украине ни одного места, какого бы они не могли достичь,

– отметил Денисенко.

Он считает, что враг делает это, чтобы посеять панику и попытаться деморализовать украинское общество. "Других причин стрелять по жилым кварталам и гражданскому населению просто не существует", – добавил советник министра.

Денисенко подчеркнул, что это касается обстрелов Львова, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно.

Обстрел Львова 18 марта: что известно

Утром 18 марта из акватории Черного моря россияне выпустили по Львову 6 крылатых ракет. Благодаря противовоздушной обороне 2 из них удалось сбить. Остальные ударили по авиаремонтному заводу.

К счастью, жертв удалось избежать. Однако в результате атаки пострадал один человек.

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