Главная проблема России – как продать поражение, – Арестович

Потопление Украиной крейсера "Москва" изменило соотношение сил не только в Черноморском бассейне, но и в военных действиях. Российский режим уже начал задумываться над тем, как преподнести поражение.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что произошло худшее для путинского режима – сломался существовавший в России "общественный договор".

Стоит внимания Потопленный крейсер "Москва" принес Украине 4 сенсационные победы

"Победы" чужими руками

По словам Арестовича, он заключался в том, что большинство российских "патриотов" наслаждались "победами", сидя на диване, пока за них воевали другие. Впрочем, сейчас возник вопрос о возможной мобилизации. В то же время, согласно опросам, россияне не хотят воевать, а предпочитают, чтобы Путин и дальше продавал "победы" по телевизору.

Как отметил советник, Кремль сейчас должен или оформить поражение, то есть заявить развращенному стаду, около 80% которых поддерживают убийства украинцев, что они проиграли даже не НАТО, а Украине. Или воевать дальше, что значит сгонять россиян с дивана, давать им в руки винтовки и отправлять туда, где погибали их элитные подразделения.

Катастрофа для режима

Сейчас главная проблема России не внешняя, не украинская. Она для них внутренняя – как продать поражение,

– заявил Арестович.

Советник подчеркнул, что признание поражения – это катастрофа для путинского режима. Как он заметил, то, что должно стать триумфом Путина – стало самым большим падением.

Арестович рассказал о главной проблеме России: смотрите видео