Переговоры должны были начаться в 18:00. Об этом сообщил журналист CNN Кевин Липтак.

Важно США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Россию, – CNN

С кем будет говорить Байден

Байден должен позвонить:

премьер-министру Канады Джастину Трюдо,

премьер-министру Великобритании Борису Джонсону,

президенту Франции Эммануэлю Макрону,

канцлеру Германии Олафу Шольцу,

главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен,

председателю Евросовета Шарлю Мишелю,

генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу,

президенту Польши и Румынии Анджею Дуде и Клаусу Йоханнесу,

премьеру Италии Марио Драги.

Затем советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведет брифинг по ситуации вокруг Украины.

Угроза нападения России: последние новости

Россия продолжает стягивать свои войска к нашим границам. Говорит, что для учений. Поэтому Украина обратилась к Москве с требованием объяснений. Кремль должен в течение 48 часов предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует реальный риск нового военного конфликта в Европе.

Правда, американское издание CNN утверждает – США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Владимира Путина от агрессии. Эта стратегия якобы работает.

11 февраля Япония, Нидерланды, США, Черногория призвали своих граждан покинуть Украину. В то же время Южная Корея вообще запретила ехать в наше государство.

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