Переговори мали початись о 18:00. Про це повідомив журналіст CNN Кевін Ліптак.
Важливо США навмисно доповідали про тривожні сценарії ескалації, аби стримати Росію, – CNN
З ким говоритиме Байден
Байден має подзвонити до:
- прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо,
- прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона,
- президента Франції Еммануеля Макрона,
- канцлера Німеччини Олафа Шольца,
- голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен,
- голови Євроради Шарля Мішеля,
- генсека НАТО Єнса Столтенберга,
- президента Польщі та Румунії Анджея Дуди і Клауса Йоханнеса,
- прем'єра Італії Маріо Драгі.
Потім радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван проведе брифінг щодо ситуації навколо України.
Загроза нападу Росії: останні новини
- Росія продовжує стягувати свої війська до наших кордонів. Каже, що для навчань. Через це Україна звернулася до Москви з вимогою пояснень. Кремль має протягом 48 годин надати Києву точні райони проведення діяльності своїх військ.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що існує реальний ризик нового військового конфлікту в Європі.
- Щоправда, американське видання CNN стверджує – США навмисно доповідали про тривожні сценарії ескалації, аби стримати Володимира Путіна від агресії. Ця стратегія нібито працює.
- 11 лютого Японія, Нідерланди, США, Чорногорія закликали своїх громадян покинути Україну. Водночас Південна Корея взагалі заборонила їхати у нашу державу.
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