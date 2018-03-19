Главная цель Путина – разрушить Западный мир, – Яценюк

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что основной целью Путина является желание разрушить Евросоюз и весь Запад, а лучший способ разговаривать с Кремлем – быть сильными, так как это единственный язык, который понимает Россия.

Об этом Яценюк рассказал в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву 16 марта, передает пресс-служба "Народного фронта".

Читайте также: Путин назвал свои главные цели после победы на выборах

"Считаю, что это очевидно для всех в мире, Россия борется против Запада. Россия борется против ЕС. Россия борется против Польши и Украины. И персонально президент Путин – на вершине этого айсберга. Айсберга постсоветской, но до сих пор коммунистического толка, диктатуры России", – сказал политик.

Яценюк подчеркнул, что Украина каждый день теряет человеческие жизни, жизни тех, кто защищает суверенитет и независимость государства на Донбассе.

Несмотря на то, что Россия подписала Минские договоренности, цель которых – прекращение конфликта дипломатическими средствами, ничего не происходит. Кроме того, что нет широкомасштабной атаки, что является хорошей новостью. Плохая новость в том, что, по моему убеждению, Россия до сих пор хочет, чтобы этот конфликт стал замороженным. Она хочет держать руку на горле Украины,

– подчеркнул он.

Глава "Народного фронта" убежден, что "главная цель Путина – получить контроль над Украиной, странами Балтии, разрушить ЕС, фактически разрушить Западный мир".

В то же время Яценюк отметил, что Россия понимает "только язык силы".

"Если Запад слаб, такие люди, как Путин, – сильные. Если Запад объединен и преданный цели – тот отступит", – сказал политик.