Головна мета Путіна – зруйнувати Західний світ, – Яценюк

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що основною метою Путіна є бажання зруйнувати Євросоюз та весь Захід, а найкращий спосіб розмовляти з Кремлем – бути сильними, так як це єдина мова, яку розуміє Росія.

Про це Яценюк розповів в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 під час візиту до Варшави 16 березня, передає прес-служба "Народного фронту".

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"Вважаю, що це очевидно для всіх у світі, що Росія бореться проти Заходу. Росія бореться проти ЄС. Росія бореться проти Польщі та України. І персонально президент Путін – на вершині цього айсберга. Айсберга пострадянської, але досі комуністичного штибу, диктатури Росії", – сказав політик.

Яценюк наголосив, що Україна кожного дня втрачає людські життя, життя тих, хто захищає суверенітет та незалежність держави на Донбасі.

Незважаючи на те, що Росія підписала Мінські домовленості, мета яких – припинення конфлікту дипломатичними засобами, нічого не відбувається. Окрім того, що немає широкомасштабної атаки, що є хорошою новиною. Погана новина в тому, що, на моє переконання, Росія досі прагне, аби цей конфлікт став замороженим. Вона хоче тримати свою руку на горлі України,

– наголосив він.

Глава "Народного фронту" переконаний, що "головна мета Путіна – отримати контроль над Україною, країнами Балтії, зруйнувати ЄС, фактично зруйнувати Західний світ".

Водночас Яценюк наголосив, що Росія розуміє "тільки мову сили".

"Якщо Захід слабкий, такі люди, як Путін, – сильні. Якщо Захід об’єднаний і відданий меті – той відступить", – сказав політик.